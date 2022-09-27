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عربي-دولي
تسرّب غاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" في بحر البلطيق
Lebanon 24
27-09-2022
|
05:00
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رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، بحسب ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".
وافادت وزارة المناخ والطاقة الدنماركية في بيان أن "السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضاً لكنه يحوي الغاز"، مشيرة إلى "رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز" في البلاد.
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وقالت الإدارة البحرية السويدية يوم الثلاثاء إنها أصدرت تنبيها بخصوص حدوث تسريبين في خط أنابيب نورد ستريم 1 في المياه السويدية والدنماركية، وذلك بعد فترة وجيزة من اكتشاف تسريب في مشروع نورد ستريم 2 القريب.
وقال متحدث باسم الإدارة لـ"رويترز": "هناك تسريبان في نورد ستريم 1، أحدهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخر في المنطقة الاقتصادية الدنمركية. إنهما قريبان جدا من بعضهما البعض".
ولفت المتحدث إلى إن التسريبين يقعان إلى الشمال الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنمركية، في حين لم يتضح على الفور السبب وراء حدوث التسريبين.
وطلبت السلطات الدنماركية يوم الاثنين من السفن الابتعاد عن دائرة نصف قطرها خمسة أميال بحرية جنوب شرق بورنهولم بعد تسرب غاز من خط أنابيب نورد ستريم 2 المملوك لروسيا في بحر البلطيق.
وقال وزير الطاقة الدنماركي دان يورنسون يوم الثلاثاء إن السلطات طلبت رفع مستوى التأهب في قطاع الطاقة والغاز بعد حدوث التسربيات الثلاثة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2.
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