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عربي-دولي

رئيس الوزراء الأردنيّ يُعلن 29 أيلول يوما وطنيا للقراءة

Lebanon 24
27-09-2022 | 05:38
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، عن تحديد تاريخ 29 أيلول من كل عام، يوما وطنيا للقراءة في البلاد.
وسيكون اليوم تحت مسمى "اليوم الوطني للقراءة"، ويأتي إقراره تشجيعا للقراءة في الأردن ولجعلها عادة يومية.
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(سبوتنيك)
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