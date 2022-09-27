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عربي-دولي
فيتنام تفرض حظر تجول وتجلي 800 ألف شخص تأهبا لإعصار "نورو"
Lebanon 24
27-09-2022
|
06:30
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فرضت السلطات الفيتنامية حظر تجول، وأجلت أكثر من 800 ألف شخص بسبب اقتراب الإعصار القوي الذي اجتاح قرى وخلف ثمانية قتلى على الأقل في الفلبين.
وذكر تلفزيون "في تي في" الحكومي أن السلطات أصدرت أوامر للمقيمين بالقرب من الساحل، حيث يتوقع أن يضرب الإعصار نورو في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، باللجوء إلى ملاذات آمنة. كما أمرت بإغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات العامة.
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وفي مقاطعتي دا نانغ وكوانغ نام، سيفرض حظر تجول اعتبارا من مساء الثلاثاء. وقال التلفزيون إن القانون يمنع المواطنين من الخروج باستثناء الأفراد الذين يؤدون مهام رسمية.
وألغيت الرحلات الجوية في خمسة مطارات إقليمية وتوقفت خدمة القطارات لحين انتهاء الإعصار.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن الإعصار "نورو" تصاحبه رياح قوية بسرعة قصوى تبلغ 180 كيلومترا في الساعة.
وقالت الشرطة إن ضحايا الإعصار الذي ضرب شمال الفلبين يوم الأحد بينهم خمسة من رجال الإنقاذ غرقوا في بلدة سان ميغيل بإقليم بولاكان بعد غرق قاربهم عندما اصطدم بجدار منهار، ليسقطوا في مياه الفيضانات.
ونقل ما يقرب من 80 ألف شخص إلى ملاجئ طارئة، بعضهم قسرا، عبر جزيرة لوزون الرئيسية، حيث غمرت المياه العديد من القرى.
المصدر:
روسيا اليوم
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