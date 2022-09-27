Advertisement

عربي-دولي

الجزائر.. ‫تسجيل أكثر من 100 ألف عضة حيوان خلال سنة 2021

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-994651-637998801741619711.jpg
Doc-P-994651-637998801741619711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت وزارة الصحة الجزائرية 110 آلاف عضة حيوان، لا سيما الكلاب التي تسببت في وفاة 11 شخصا نتيجة تعرضهم إلى الإصابة بداء "الكلب" خلال سنة 2021.

وأفاد المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، الدكتور علي طراد، بأن وزارة الصحة سجلت، خلال السنة الفارطة، 110 آلاف حالة عضة حيوان، لا سيما الكلاب "90 بالمائة من الحالات"، متبوعة بالقطط، مما أدى إلى وفاة 11 شخصا، مبرزا أن نسبة كبيرة من الضحايا من فئة الأطفال‪.
Advertisement

وكشف الدكتور طراد، عن إعداد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقانون جديد يتضمن تنظيم وتقنين امتلاك الكلاب وكيفية تربيتها، مع إنشاء محاشر خاصة بها، مما يعزز البرنامج الوطني القطاعي لمكافحة داء "الكلب" الذي تشارك فيه وزارتا الفلاحة والصحة، وكذا المجتمع المدني ووسائل الإعلام‪.

وللوقاية من داء "الكلب" والتخفيف من حالات الإصابة، دعا الدكتور طراد إلى "تحسيس الأطفال، لا سيما المتمدرسين منهم، بهذا المرض القاتل، عن طريق تخصيص دروس إضافية بالبرنامج لهذا الغرض"، مؤكدا بأن الطفل "يعد أحسن وسيلة لتوصيل الرسالة إلى المجتمع".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-09-27
08:36 | 2022-09-27
08:30 | 2022-09-27
08:27 | 2022-09-27
08:00 | 2022-09-27
07:30 | 2022-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website