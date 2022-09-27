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عربي-دولي

مسؤول روسي بارز مُحذّراً: التهديد النووي ليس خدعة

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:06
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قال الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن "موسكو لها الحق في الدفاع عن نفسها بالأسلحة النووية إذا تم تجاوز حدودها".

وأضاف ميدفيديف: "هذا بالتأكيد ليس خدعة".

كما حذر ميدفيديف من أن موسكو لها الحق في الرد "دون الكثير من المشاورات" مع تصاعد التوتر مع الغرب بشأن الاستفتاءات التي أجريت في مساحات شاسعة من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.
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(سكاي نيوز)
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