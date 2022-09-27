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عربي-دولي
كامالا هاريس ستزور المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين
Lebanon 24
27-09-2022
|
08:30
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أعلن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، ستزور خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الزيارة التي ستتم، الخميس، تظهر "التزام الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب كوريا الجنوبية في وجه أي تهديدات صادرة عن كوريا الشمالية.
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وأضاف أن هاريس "ستكرم التضحيات المشتركة" للجنود الأميركيين والكوريين الذين قتلوا في الحرب الكورية التي انتهت بوقف لإطلاق النار كرس تقسيم شبه الجزيرة قبل حوالي 70 عاما في 1953.
وتشارك هاريس الثلاثاء في مراسم جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.
وقد تثير زيارة المنطقة المنزوعة السلاح غضب كوريا الشمالية التي وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بأنها "أسوأ مدمرة للسلام والاستقرار الدوليين" بعد زيارتها لهذه المنطقة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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