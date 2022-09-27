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عربي-دولي

الصحة المصرية: مصر ترصد ثاني إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
27-09-2022 | 09:00
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 أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، اوردته وكالة "رويترز" رصد ثاني حالة إصابة بجدري القرود في البلاد وهي لمريض قادم من إحدى الدول العربية.

وقالت: "إنها عزلت المصاب في أحد المستشفيات واتخذت كل الاجراءات الوقائية وإن حالته العامة مستقرة".
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وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في السابع من أيلول رصد أول إصابة بجدري القرود لمواطن لديه إقامة بإحدى الدول الأوروبية.
المصدر: العربية
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