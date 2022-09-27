الصحة المصرية: مصر ترصد ثاني إصابة بجدري القرود

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أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، اوردته وكالة "رويترز" رصد ثاني حالة إصابة بجدري القرود في البلاد وهي لمريض قادم من إحدى الدول العربية.وقالت: "إنها عزلت المصاب في أحد المستشفيات واتخذت كل الاجراءات الوقائية وإن حالته العامة مستقرة".وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في السابع من أيلول رصد أول إصابة بجدري القرود لمواطن لديه إقامة بإحدى الدول الأوروبية.