الكرملين "قلِق" بسبب تسرب الغاز من خطّ "نورد ستريم 2"

Advertisement

أعرب الكرملين عن قلقه من تسرب الغاز من خط انابيب "نورد ستريم"، الذي يشكل إحدى النقاط الساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وموسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا.وبحسب الكرملين قد تكون الأعطال في خطوط أنابيب "نورد ستريم 2" نتيجة أعمال تخريبية.