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عربي-دولي

الكرملين "قلِق" بسبب تسرب الغاز من خطّ "نورد ستريم 2"

Lebanon 24
27-09-2022 | 06:25
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أعرب الكرملين عن قلقه من تسرب الغاز من خط انابيب "نورد ستريم"، الذي يشكل إحدى النقاط الساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وموسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب الكرملين قد تكون الأعطال في خطوط أنابيب "نورد ستريم 2" نتيجة أعمال تخريبية.
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(سكاي نيوز)
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