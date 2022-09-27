زيلينسكي للجنود الروس: إنشقوا في أوّل فرصة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس في أوكرانيا إلى التخريب والتدخل في العمليات العسكرية وتمرير المعلومات إلى الاستخبارات الأوكرانية والانشقاق في أول فرصة.



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وتعهد زيلينسكي بأن أولئك الذين يستسلمون سيعاملون بـ"طريقة حضارية" بحسب تعبيره، وإذا كانوا يرغبون في ذلك، فلن يتم إعادتهم إلى روسيا في حالة تبادل الأسرى.

(سي ان ان)