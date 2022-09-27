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عربي-دولي

زيلينسكي للجنود الروس: إنشقوا في أوّل فرصة

Lebanon 24
27-09-2022 | 07:13
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس في أوكرانيا إلى التخريب والتدخل في العمليات العسكرية وتمرير المعلومات إلى الاستخبارات الأوكرانية والانشقاق في أول فرصة.
 
وتعهد زيلينسكي بأن أولئك الذين يستسلمون سيعاملون بـ"طريقة حضارية" بحسب تعبيره، وإذا كانوا يرغبون في ذلك، فلن يتم إعادتهم إلى روسيا في حالة تبادل الأسرى.
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(سي ان ان)
 
 
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