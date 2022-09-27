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عربي-دولي

غروسي يأمل بزيارة روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الجاري

Lebanon 24
27-09-2022 | 09:30
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه ينوي زيارة روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الجاري لمواصلة المحادثات بشأن الوضع في محطة زابوروجيه النووية.

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال غروسي على هامش الدورة السنوية الـ66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "سيحدث ذلك في المسقبل القريب. نأمل بأن يتم ذلك في الأسبوع الجاري، إذا نجحنا في ذلك".
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وفي تعليقه على سير المحادثات بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية قال غروسي: "أعتقد أننا نحقق تقدما".

وأمس الاثنين أجرى غروسي على هامش مؤتمر الوكالة لقاء مع رئيس مؤسسة "روس أتوم"، ألكسي ليخاتشوف، بحثا خلاله خطط إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه النووية. ويرى غروسي أن إنشاء مثل هذه المنطقة يعد "خطوة ضرورية لتقليل خطر وقوع حوادث نووية في المحطة.

وأكد غروسي في خطاب ألقاه في الدورة استعداده لمواصلة المشاورات مع روسيا وأوكرانيا بهذا الشأن.

المصدر: روسيا اليوم
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