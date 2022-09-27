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عربي-دولي

السيسي يتحدث عن صدمة كبيرة للعالم

Lebanon 24
27-09-2022 | 10:30
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أحدثتا صدمة كبيرة على العالم أجمع بما في ذلك مصر".

وأضاف خلال افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتكون الآثار الناجمة عن الأزمة أقل ما يمكن.
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وأشار إلى أن شهرين على الأكثر ستكون كل المعوقات التي تجابه رجال الصناعة قد انتهت بشكل كامل، موجها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على الالتزام بتحقيق ذلك.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، أن الحكومة جادة في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أنه تحدث في هذا الشأن مع محافظ البنك المركزي، ووجه الحكومة بحل هذه المشكلات والمعوقات خلال شهر أو شهرين على الأكثر.
المصدر: روسيا اليوم
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