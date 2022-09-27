أردوغان لليونان: الدعم الأميركي والأوروبي لن ينقذكم

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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدعم الذي تتلقاه أثينا من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مبينا أن ذلك لن ينقذ اليونان.وأضاف أن "تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية والجزر لا يعني تركيا بشيء لأن قوتها أعظم بكثير".وتابع قائلا: "لكننا نود تذكير اليونان بأن هذه الخطوة تعتبر احتلالا خفيا".