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عربي-دولي

من كييف وزيرة الخارجية الفرنسية تُهدّد روسيا... ماذا قالت؟

Lebanon 24
27-09-2022 | 11:30
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صرحت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بأن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الاستفتاءات في شرق أوكرانيا، ستطال أشخاصا وقطاعات لم تشملها العقوبات السابقة.

وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا في كييف، حيث وصلت اليوم الثلاثاء في زيارة عمل غير معلنة سابقا: "أريد أن أكرر ما قيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا استمرت روسيا في تنظيم استفتاءات غير قانونية، فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات جديدة عليها".
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وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، ومن دون انتظار نتائج استفتاءات دونباس وزابورجيه وخيرسون على انضمامها إلى روسيا، والتي تنتهي اليوم، بدأ العمل على التحضير لعقوبات جديدة ضد روسيا.

وأوضحت أنها "ستكون عقوبات فردية ستشمل المسؤولين عن تنفيذ هذه العملية غير القانونية، كما ستؤثر على قطاعات لم تتأثر بعد بالعقوبات".

 
(روسيا اليوم)
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