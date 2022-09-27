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عربي-دولي

زاخاروفا: تخلي أوروبا عن الإجماع في صنع القرار سينهي الوحدة الأوروبية

Lebanon 24
27-09-2022 | 13:00
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن تخلي بروكسل عن الإجماع في صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي سيؤدي لتقويض أسس الوحدة.

وكتبت زاخاروفا في "تيليغرام": "بروكسل يجب أن تفهم أن الخروج عن الإجماع سيقوض القاعدة القانونية وحتى الفلسفية والسياسية للاتحاد الأوروبي، إذا رفض الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق في الآراء، فإن هذا سينهي أساس الوحدة الأوروبية، على الأقل بالشكل الذي نعرفه".
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(روسيا اليوم) 
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