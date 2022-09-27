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عربي-دولي

هنغاريا: العقوبات ضد روسيا جعلت سكان أوروبا أكثر فقرا

Lebanon 24
27-09-2022 | 13:30
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دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي لبحث جدوى استمرار العقوبات ضد روسيا مع واشنطن قبل فوات الأوان، مشيرا إلى أن "سكان أوروبا أصبحوا أكثر فقرا".
 
وقال أوربان: "لا تستطيع الشركات الأوروبية تحمل أسعار الطاقة في ظل العقوبات أو يمكنها تحملها بصعوبة كبيرة. نحن ننتظر الإجابة، كل أوروبا تنتظر إجابة من بروكسل حول المدة التي سنستمر فيها. لقد حان الوقت للتحدث بصراحة عن ذلك مع أصدقائنا الأميركيين قبل فوات الأوان".
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وأشار إلى أنه بسبب العقوبات ضد روسيا "أصبح سكان أوروبا أكثر فقرا، وكان لهذا "السلاح" تأثير عكسي".
 
(روسيا اليوم)
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