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عربي-دولي
غوتيريش يأمل بنجاح الانتخابات في تونس
Lebanon 24
27-09-2022
|
14:30
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله بنجاح الانتخابات القادمة في تونس، مؤكدا أن المنظمة الأممية ستقف دائما إلى جانب تونس.
وجاء ذلك في بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وآخر نشرته الخارجية التونسية، عقب لقاء غوتيريش مع وزير الخارجية عثمان الجرندي خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
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وأشاد الأمين العام وفق البيان، بمواقف تونس الثابتة وإسهاماتها بخصوص مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية سواء فيما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة كورونا أو أزمة الغذاء أو تأثيرات التغيرات المناخية.
من جانبه، أطلع الجرندي الأمين العام على "تقدّم تنفيذ مراحل خارطة طريق المسار التصحيحي في تونس والتي ستُتوّج بتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 كانون الأول القادم"، بحسب البيان.
كما جدد "التأكيد على أن الديمقراطية وصون الحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس علوية القانون والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خيارات لا رجعة فيها".
وأضاف الجرندي أن "الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ 25 تموز 2021، تندرج في إطار مسار تصحيحي إصلاحي كان ضروريا للنأي بالتجربة التونسية عن المخاطر التي كانت تهددها بما يحفظ استقرار البلاد وأمنها".
(روسيا اليوم)
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