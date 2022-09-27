الخارجية الروسية تستلم أوراق اعتماد السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

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علنت وزارة الخارجية الروسية، تسلم نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، أوراق اعتماد السفير الجديد للاتحاد الأوروبي رولان غالياراغ، خلال اجتماع بينهما.وبحسب الخارجية الروسية، اتفق الطرفان على الحفاظ على الاتصالات الدبلوماسية "من أجل التعاون العملي في القضايا ذات الاهتمام المشترك".ولفتت الخارجية الروسية انتباه السفير إلى "الطبيعة التمييزية" لقرار الاتحاد الأوروبي بالتعليق الكامل للاتفاقية بشأن تسهيل إصدار التأشيرات، وكذلك إجراءات بعض الدول لحصر إصدار التأشيرات على فئات معينة من المواطنين الروس، والتي "تحد من التدخل في الشؤون الداخلية" لروسيا.وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الاتحاد الأوروبي لضمان العبور دون انقطاع بين روسيا ومنطقة كالينينغراد، وتم التركيز بشكل خاص على النتائج السلبية لقرارات عقوبات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب المناهضة لروسيا على الأمن الغذائي العالمي، وضرورة امتثال جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".