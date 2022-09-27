ألمانيا تعلن الإبقاء على محطتين نوويتين قيد التشغيل لمواجهة أزمة الطاقة

قال وزير الاقتصاد والطاقة الألماني إن بلاده ستبقي محطتين من محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية قيد التشغيل حتى نيسان للمساعدة في منع حدوث نقص محتمل في الطاقة في الأشهر المقبلة.

الإعلان الرسمي، وإن كان مؤقتا، فإنه يشكل انعكاسا لخطة ألمانيا طويلة الأمد لإغلاق محطاتها النووية المتبقية بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".

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وقال وزير الاقتصاد والطاقة روبرت هابيك إن المفاعلين "إيسار 2" في بافاريا ونيكارويستهايم شمالي شتوتجارت سيستمران بالعمل حتى منتصف نيسان.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون إن ألمانيا ستلتزم بخطتها لإغلاق المحطات النووية المتبقية هذا العام لكنها تحتفظ بخيار إعادة تنشيط اثنتين منها في حالة نقص الطاقة.

مثل الدول الأوروبية الأخرى، تسعى ألمانيا جاهدة لضمان بقاء الأنوار مضاءة والحفاظ على دفء المنازل هذا الشتاء في ظل انخفاض تدفق الغاز الطبيعي من روسيا.

(روسيا اليوم)