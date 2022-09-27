بأمر ملكي.. تعيين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء

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افادت "وكالة الأنباء السعودية - واس"، عن صدور 3 أوامر ملكية قضت بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتعيين ولي العهد محمد بن سلمان رئيسا للمجلس، وتعييَّن "طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعدا لوزير الدفاع بالمرتبة الممتازة".وتمت إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو الآتي:1- الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.2- الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.3- الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.4- الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.5- الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.6- الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.7- الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.8- الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.9- الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.10- الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.11- الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.12- عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.13- وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.14- مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.15- مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.16- إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.17- توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.18- عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.19- ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.20- محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.21- عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.22- خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.23- عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.24- ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.25- محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.26- عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.27- أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.28- حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.29- بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.30- صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.31- أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.32- خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.33- فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.34- فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.35- يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيرا للتعليم".