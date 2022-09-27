سلطات لوغانسك تعلن الفوز في استفتاء الضم الى روسيا

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أعلنت السلطات الموالية لروسيا في منطقة لوغانسك، في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، مساء اليوم، أن نتيجة الاستفتاء جاءت لمصلحة ضمها إلى روسيا، وهو تصويت نددت به كييف ودول غربية باعتباره غير شرعي.وأكدت مفوضية الانتخابات في هذه المنطقة وفق ما نقلت عنها وكالتا" ريا نوفوستي" و"انترفاكس" الروسيتان أن 98,42% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100% من الأصوات.