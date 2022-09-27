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اعتقال ابنة رفسنجاني بتهمة التحريض

Lebanon 24
27-09-2022 | 18:15
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اعتقلت السلطات الإيرانية ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني بتهمة التحريض على الاحتجاج، وفق ما أفادت وكالة تسنيم للأنباء، وسط موجة تظاهرات تعمّ إيران احتجاجاً على وفاة شابة بينما كانت قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.
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وذكرت الوكالة أنّ "فائزة هاشمي اعتقلت في شرق طهران من قبل جهاز أمني لتحريضها مثيري الشغب على الاحتجاج في الشوارع"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
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