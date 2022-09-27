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عربي-دولي
بلينكن لباكستان: طالبوا الصين بتخفيف ديونها
Lebanon 24
27-09-2022
|
19:10
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في وقت تحاول باكستان إصلاح الدمار الواسع الذي خلفته فيضانات هائلة ضربت البلاد قبل أسابيع، نصح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أعقاب اجتماعه بواشنطن بنظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أمس الأول، بالسعي لدى بكين للحصول على تخفيف للديون الصينية.
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وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم دعما كبيرا لباكستان، التي غمرت المياه ثلث أراضيها، أي ما يوازي مساحة بريطانيا، مضيفا: «لقد حضضت زملاءنا على أن يبحثوا مع الصين في قضايا مهمة تتعلق بتخفيف الدين وإعادة هيكلته، حتى تتمكن باكستان من التعافي من الفيضانات بشكل أسرع».
والصين شريك اقتصادي وسياسي رئيسي لباكستان، التي يمر عبرها مشروع «ممر اقتصادي» تزيد كلفته على 54 مليار دولار، ويربط غرب الصين بالمحيط الهندي. ويعاني تحالف الولايات المتحدة مع باكستان، الموروث من حقبة الحرب الباردة، حاليا من صعوبات استفادت منها الصين، ولا تنفك واشنطن تتهم بكين بأنها ستجني فوائد ديونها لباكستان، التي في المقابل سترزح تحت عبء ديون لا يمكنها تحملها، لكن إسلام أباد تجاهلت على الدوام هذه التحذيرات الأميركية. ولقي نحو 1600 شخص مصرعهم في الفيضانات التي اجتاحت باكستان، وشردت 7 ملايين شخص آخر، وأثارت هذه الكارثة مخاوف من احتمال أن تتكرر بسبب التغير المناخي. وتعهدت الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية لباكستان بقيمة 56 مليون دولار، كما أنها استأجرت 17 طائرة إمدادات. وقال بلينكن إنه يفكر كذلك في تقديم دعم طويل الأجل لباكستان.
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