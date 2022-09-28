Advertisement

عربي-دولي

ولي العهد السعودي: رفعنا الاكتفاء الذاتي للصناعات العسكرية

Lebanon 24
28-09-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-994863-637999410993995506.jpg
Doc-P-994863-637999410993995506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قوله إن المملكة نجحت في رفع الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2 بالمئة إلى 15 بالمئة، معربا عن أمله أن يصل الاكتفاء إلى 50 بالمئة.
Advertisement

والثلاثاء، التقى الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وقيادات الوزارة، في مدينة جدة.
وأعرب ولي العهد عن "شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2 بالمئة إلى 15 بالمئة، مؤملا أن يصل إلى 50 بالمئة‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".

وحسب "واس"، أشاد الأمير خالد بن سلمان "بما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2022-09-28
04:43 | 2022-09-28
04:30 | 2022-09-28
04:00 | 2022-09-28
03:26 | 2022-09-28
03:00 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website