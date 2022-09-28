28
o
بيروت
35
o
طرابلس
9
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
9
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد 7 موجات كورونا.. اليابان تعلن نسبة "مناعة القطيع"
Lebanon 24
28-09-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث رسمي أن ما يعرف باسم "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا في اليابان وصلت إلى حوالي 90 بالمئة، بعد موجة الإصابات الأخيرة بالمتحور "أوميكرون".
لكن حسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة طوكيو لأبحاث السياسات ونشرت نتائجها الثلاثاء، فإن هذا المستوى من الحماية من المرجح أن يتضاءل خلال أشهر.
Advertisement
ويشير مصطلح مناعة القطيع إلى نسبة المحصنين ضد مرض ما في المجتمع، سواء بعد تعرضهم للعدوى أو حصولهم على اللقاح المضاد لهذا المرض.
وتلقى نحو 65 بالمئة من سكان اليابان جرعة معززة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، مقارنة بحوالي 33 بالمئة في الولايات المتحدة، بناء على البيانات الحكومية.
والأسبوع الماضي، بدأت اليابان في توزيع جرعات معززة مصنعة لاستهداف المتحور "أوميكرون"، الذي يقول العلماء إنه ينتشر بشكل أسرع من الفيروس الأصلي.
وكتب الباحثون أن اليابان تتطلب حاليا فاصلا زمنيا مدته 5 أشهر حتى تؤتي الجرعات المعززة ثمارها، إلا أن الموجة الثامنة من كورونا المرتقبة أواخر العام الجاري قد تحول دون ذلك.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
Lebanon 24
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
14:33 | 2022-09-27
27/09/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
11:30 | 2022-09-27
27/09/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
12:25 | 2022-09-27
27/09/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-09-27
27/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-27
27/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2022-09-28
إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان
04:43 | 2022-09-28
بخاري هنأ بن سلمان في تغريدة.. هذا ما قاله
04:30 | 2022-09-28
"نووي روسيا" يثير غضب الغرب.. وتحذيرات من عواقب وخيمة
04:00 | 2022-09-28
وفد أمني تركي يزور قطر للتنسيق بشأن تأمين كأس العالم
03:26 | 2022-09-28
العدو الاسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في مخيم "جنين"
03:00 | 2022-09-28
واشنطن تجهز مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا
فيديو
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 12:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
28/09/2022 12:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
28/09/2022 12:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact