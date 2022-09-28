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المندوبة الأميركية: استفتاءات الضم الروسية في أوكرانيا "مخزية"

Lebanon 24
28-09-2022 | 01:30
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عقب إعلان وسائل إعلام روسية، الثلاثاء بأن الاستفتاء في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الخاضعتين لسيطرة موسكو في أوكرانيا شهد تأييدا ساحقا لضم المنطقتين إلى روسيا، نددت الولايات المتحدة بذلك معتبرة أن هذه الاستفتاءات "صورية" واصفة إياها بالمخزية، وأن موسكو تدفع الناس للتصويت بالقوة.
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وتعليقا على الاستفتاءات، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بأي إقليم تحاول روسيا "الاستيلاء عليه أو تزعم ضمه"، مشددة على ضرورة حماية ميثاق الأمم المتحدة من الممارسات الروسية.

وأضافت السفيرة على تويتر "لنكن واضحين.. نتائج الاستفتاءات الصورية التي يجريها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تم إعدادها مسبقا في موسكو".

عقوبات أوروبية
وفي الأثناء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمي استفتاءات الضّم التي تنظمها روسيا في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن تنظيم الاستفتاءات "مخالفة للقانون"، مؤكدا شمولية العقوبات لكافة المنظمين والداعمين للاستفتاءات .

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الاستفتاءات "الصورية" التي أجرتها روسيا في مناطق بأوكرانيا غير شرعية، معتبرا أنها تمثل انتهاكا صارحا للقانون الدولي.

وأضاف ستولتنبرغ عبر تويتر أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأوضح له أن دول الحلف تدعم بقوة سيادة أوكرانيا وحقها في الدفاع عن نفسها.
 
(العربية)
 
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