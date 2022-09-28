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عربي-دولي

بلينكن يناقش مع نظيره الدنماركي الوضع حول خطوط الأنابيب "التيار الشمالي"

Lebanon 24
28-09-2022 | 02:30
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ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الدنماركي جيبي كوفود الوضع حول خطوط الأنابيب الروسية "السيل الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2" في مياه السويد والدنمارك.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية "تحدث بلينكن مع وزير الخارجية الدنماركي كوفود عن العمل التخريبي الواضح لخطوط الأنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"".
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وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستبقى متحدة مع الحلفاء في الالتزام بالحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا.
ويأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" في بحر البلطيق. ويقول المراقبون السويديون إنهم رصدوا انفجارات في المنطقة.
(الشرق)
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