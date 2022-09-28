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عربي-دولي

واشنطن تجهز مساعدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:00
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قال مسؤولون أميركيون الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، قريباً.
 
(الشرق)
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