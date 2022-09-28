وفد أمني تركي يزور قطر للتنسيق بشأن تأمين كأس العالم

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وصل وفد أمني تركي الثلاثاء، إلى العاصمة الدوحة، لمتابعة التعاون مع قطر لتأمين كأس العالم 2022 المقرّر انطلاقه في تشرين الثاني المقبل.وعبر حسابها على "تويتر"، قالت السفارة التركية في الدوحة إن الوفد الأول من مسؤولين رفيعي المستوى من مديرية الأمن العام التركية، قد وصل الدوحة، في إطار التعاون الأمني بين قطر وتركيا في تأمين كأس العالم 2022.واستقبل سفير تركيا في الدوحة، مصطفى كوكصو، الوفد الذي ترأسه رئيس إدارة الأمن في مديرية الأمن العام التركية، والمنسق العام للقوة التركية المكلفة بالعمل في قطر، جنيت أونال، بحسب السفارة.وأكدت السفارة أن تركيا ستستمر في دعم قطر، لافتة إلى مشاركة عدد كبير من أفراد فرقة مكافحة الشغب التركية ومن الخبراء في مجال السلامة الرياضية بمعدّاتهم، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وفي 9 كانون الاول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن تركيا سترسل 3 آلاف شرطي للمشاركة في تأمين بطولة نهائيات كأس العالم في قطر.وكانت وزارتا الداخلية التركية والقطرية قد وقّعتا اتفاقيةً لتنظيم الفعاليات الكبرى، تتضمن مشاركة تركيا بالتنظيم الأمني لكأس العالم.