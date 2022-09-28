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العدو الاسرائيلي ينفذ عملية عسكرية في مخيم "جنين"

Lebanon 24
28-09-2022 | 03:26
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أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عملية عسكرية في مخيم جنين والمناطق المحيطة به، بينما بثت منصات فلسطينية عبر مواقع التواصل لقطات توثق محاصرة قوات الاحتلال منزل عائلة رعد حازم منفذ هجوم "ديزنغوف" في تل أبيب.
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وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية اقتحمت المخيم صباح اليوم، وحاصرت عائلة رعد حازم، وأشاروا إلى أنه سُمع أصوات انفجارات أعقبها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

وأظهرت لقطات مصورة توجه تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال في مخيم جنين بعد اشتباكات وقعت في البلدة بحسب، وسائل إعلام فلسطينية.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم التعامل مع إصابة حرجة خلال الاشتباكات الجارية بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي توغلت في مخيم جنين ومحيطه. "الجزيرة" 
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