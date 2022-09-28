"قد تدمر" الولايات المتحدة: اجتماعات غامضة بين بيلاروسيا وقادة أوروبيين وأميركيين

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كشف وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، الاثنين، عن حضوره سلسلة من الاجتماعات السرية مع قادة أوروبيين وأميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.وكتبت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأميركية، "قال ماكي، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية، "جرت هذه الاجتماعات مع قادة أوروبيين وأميركيين، طلبوا منا الحفاظ على سرية المحادثات". وامتنع وزير خارجية بيلاروسيا، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا، عن الخوض في تفاصيل جوهر الاجتماعات. لم يلمح ماكي إلا بشكل غامض إلى فكرة أن الاجتماعات ستضر بالولايات المتحدة في حالة تسرب محتوياتها إلى العلن. وقال: "من المحتمل أن تكون بيلاروسيا قد أدركت أن المعلومات حول الاجتماع قد تدمر حتى قوة عظمى مثل الولايات المتحدة".وتابعت الصحيفة، "تأتي الاجتماعات الغامضة في أعقاب سلسلة من الهزائم الروسية في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من صد الجيش الروسي من المناطق الرئيسية في الجنوب والشمال الشرقي. ورداً على هذا النهج المتعثر ، وبخ بعض الشركاء التجاريين الدوليين الرئيسيين لروسيا، بما في ذلك الصين والهند، موسكو علنًا على الطريقة التي يدير بها بوتين الحرب. وعلى الرغم من أن بيلاروسيا كانت حليفًا لبوتين منذ سنوات، إلا أن الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أقام منذ فترة طويلة مجموعة من العلاقات المحفوفة بالمخاطر مع الدول الأخرى على المسرح العالمي. إن بيلاروسيا في شراكة "اتحاد" مع روسيا حيث تعمل الدولتان على تعزيز التعاون العسكري، والتجاري، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وقد سمحت البلاد للقوات الروسية بشن هجمات على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية. لكن لوكاشينكو أعرب عن استيائه في بعض الحالات من الحرب، واشتكى من تباطؤها في الأشهر الأخيرة. تاريخيًا، تبنى مرارًا وتكرارًا وجهة نظر مستقلة عن روسيا، كما قال الدبلوماسيون الذين خدموا سابقًا في بيلاروسيا لصحيفة "ذا ديلي بيست".وأضافت الصحيفة، "بعد الاجتماعات الغامضة، سافر لوكاشينكو إلى روسيا للقاء بوتين يوم الاثنين. هناك، انتقد الرئيسان الأوروبيين بشأن الطريقة التي تتعامل بها حكوماتهم مع كل من روسيا وبيلاروسيا. وقال لوكاشينكو، "إذا لم تعد أوروبا تشعر بالغضب، عليها أن تأخذ استراحة وتفكر. وأنا لا أتحدث عن أولئك في القسم الآخر من الكرة الأرضية"، في إشارة إلى حقيقة أنه قلق بشأن أوروبا، وليس دولًا مثل الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية. وأضاف: "لقد سبق لي أن أخبرت الأوروبيين ثلاث مرات أن مستقبلهم معنا، مع روسيا، التي لديها كل ما يحتاجون إليه". وتابع قائلاً: "لن تتحمل أي دولة أن يتم التعامل معها وكأنها غير مهمة أو لا تستحق الاحترام. لا بيلاروسيا، ولا روسيا الدولة العملاقة". كما وحث بوتين الأوروبيين على "احترام" روسيا وبيلاروسيا".وبحسب الصحيفة، "ولم يتضح ما الذي ناقشه الأميركيون والأوروبيون مع وزير الخارجية البيلاروسي والذي يمكن أن يكون ضارًا للغاية، أو ما إذا كان يؤثر على المحادثة مع بوتين يوم الاثنين. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب التعليق. قال كين يالويتز، السفير الأميركي السابق في بيلاروسيا، للصحيفة، "من المحتمل أن تكون محادثة ماكي حول الاجتماعات الخاصة محاولة ليظهر للمسرح العالمي أن بيلاروسيا لديها علاقات أخرى مع دول أخرى خارج روسيا - وأنها لا تزال تحتفظ بالنفوذ". واضاف: "بيلاروسيا الآن في جيب بوتين ... لكن لوكاشينكو، صدق أو لا تصدق، لا يحب أن يُنظر إليه على أنه دمية روسية". لوكاشينكو "لا يريد أن يكون، كما تعلم... تمامًا جزءاً من المعسكر الروسي". وقال يالويتز إنها "إشارة إلى أن بيلاروسيا تبحث عن مساحة صغيرة للمناورة". بيلاروسيا "تتطلع لمحاولة معرفة ما إذا كان يمكن تحسين العلاقات مع الغرب". وقال ماكي إن المبعوث البيلاروسي ناقش خلال اجتماعات أخرى العلاقات الثنائية والأمن العالمي. وقال ماكي، "ناقشنا سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية والأمن العالمي بطريقة ودية للغاية وبناءة. لقد كانت بالفعل محادثة بين الأصدقاء أو الشركاء". وكان من المقرر أن يعقد ماكي اجتماعات ثنائية مع دبلوماسيين من أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا أيضًا".