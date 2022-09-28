29
o
بيروت
32
o
طرابلس
11
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
"قد تدمر" الولايات المتحدة: اجتماعات غامضة بين بيلاروسيا وقادة أوروبيين وأميركيين
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
28-09-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، الاثنين، عن حضوره سلسلة من الاجتماعات السرية مع قادة أوروبيين وأميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
وكتبت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأميركية، "قال ماكي، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية، "جرت هذه الاجتماعات مع قادة أوروبيين وأميركيين، طلبوا منا الحفاظ على سرية المحادثات". وامتنع وزير خارجية بيلاروسيا، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى بعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا، عن الخوض في تفاصيل جوهر الاجتماعات. لم يلمح ماكي إلا بشكل غامض إلى فكرة أن الاجتماعات ستضر بالولايات المتحدة في حالة تسرب محتوياتها إلى العلن. وقال: "من المحتمل أن تكون بيلاروسيا قد أدركت أن المعلومات حول الاجتماع قد تدمر حتى قوة عظمى مثل الولايات المتحدة".
Advertisement
وتابعت الصحيفة، "تأتي الاجتماعات الغامضة في أعقاب سلسلة من الهزائم الروسية في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث تمكنت القوات الأوكرانية من صد الجيش الروسي من المناطق الرئيسية في الجنوب والشمال الشرقي. ورداً على هذا النهج المتعثر ، وبخ بعض الشركاء التجاريين الدوليين الرئيسيين لروسيا، بما في ذلك الصين والهند، موسكو علنًا على الطريقة التي يدير بها بوتين الحرب. وعلى الرغم من أن بيلاروسيا كانت حليفًا لبوتين منذ سنوات، إلا أن الزعيم البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أقام منذ فترة طويلة مجموعة من العلاقات المحفوفة بالمخاطر مع الدول الأخرى على المسرح العالمي. إن بيلاروسيا في شراكة "اتحاد" مع روسيا حيث تعمل الدولتان على تعزيز التعاون العسكري، والتجاري، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وقد سمحت البلاد للقوات الروسية بشن هجمات على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية. لكن لوكاشينكو أعرب عن استيائه في بعض الحالات من الحرب، واشتكى من تباطؤها في الأشهر الأخيرة. تاريخيًا، تبنى مرارًا وتكرارًا وجهة نظر مستقلة عن روسيا، كما قال الدبلوماسيون الذين خدموا سابقًا في بيلاروسيا لصحيفة "ذا ديلي بيست".
وأضافت الصحيفة، "بعد الاجتماعات الغامضة، سافر لوكاشينكو إلى روسيا للقاء بوتين يوم الاثنين. هناك، انتقد الرئيسان الأوروبيين بشأن الطريقة التي تتعامل بها حكوماتهم مع كل من روسيا وبيلاروسيا. وقال لوكاشينكو، "إذا لم تعد أوروبا تشعر بالغضب، عليها أن تأخذ استراحة وتفكر. وأنا لا أتحدث عن أولئك في القسم الآخر من الكرة الأرضية"، في إشارة إلى حقيقة أنه قلق بشأن أوروبا، وليس دولًا مثل الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء البيلاروسية الحكومية. وأضاف: "لقد سبق لي أن أخبرت الأوروبيين ثلاث مرات أن مستقبلهم معنا، مع روسيا، التي لديها كل ما يحتاجون إليه". وتابع قائلاً: "لن تتحمل أي دولة أن يتم التعامل معها وكأنها غير مهمة أو لا تستحق الاحترام. لا بيلاروسيا، ولا روسيا الدولة العملاقة". كما وحث بوتين الأوروبيين على "احترام" روسيا وبيلاروسيا".
وبحسب الصحيفة، "ولم يتضح ما الذي ناقشه الأميركيون والأوروبيون مع وزير الخارجية البيلاروسي والذي يمكن أن يكون ضارًا للغاية، أو ما إذا كان يؤثر على المحادثة مع بوتين يوم الاثنين. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب التعليق. قال كين يالويتز، السفير الأميركي السابق في بيلاروسيا، للصحيفة، "من المحتمل أن تكون محادثة ماكي حول الاجتماعات الخاصة محاولة ليظهر للمسرح العالمي أن بيلاروسيا لديها علاقات أخرى مع دول أخرى خارج روسيا - وأنها لا تزال تحتفظ بالنفوذ". واضاف: "بيلاروسيا الآن في جيب بوتين ... لكن لوكاشينكو، صدق أو لا تصدق، لا يحب أن يُنظر إليه على أنه دمية روسية". لوكاشينكو "لا يريد أن يكون، كما تعلم... تمامًا جزءاً من المعسكر الروسي". وقال يالويتز إنها "إشارة إلى أن بيلاروسيا تبحث عن مساحة صغيرة للمناورة". بيلاروسيا "تتطلع لمحاولة معرفة ما إذا كان يمكن تحسين العلاقات مع الغرب". وقال ماكي إن المبعوث البيلاروسي ناقش خلال اجتماعات أخرى العلاقات الثنائية والأمن العالمي. وقال ماكي، "ناقشنا سبل تعزيز علاقاتنا الثنائية والأمن العالمي بطريقة ودية للغاية وبناءة. لقد كانت بالفعل محادثة بين الأصدقاء أو الشركاء". وكان من المقرر أن يعقد ماكي اجتماعات ثنائية مع دبلوماسيين من أوروبا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا أيضًا".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
Lebanon 24
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
14:33 | 2022-09-27
27/09/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
11:30 | 2022-09-27
27/09/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
12:25 | 2022-09-27
27/09/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-09-27
27/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 12:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
أيضاً في عربي-دولي
08:05 | 2022-09-28
موقع زيلينسكي ينشر عريضة لإعادة الوضع النووي إلى أوكرانيا
08:00 | 2022-09-28
22 عاما على انتفاضة الأقصى.. أحداث وأسماء لا تُنسى
07:50 | 2022-09-28
الأمير جورج يُهدّد زملاءه في المدرسة: "أبي سيُصبح الملك"
07:23 | 2022-09-28
كيف علّقت أميركا على إستخدام روسيا مسيّرات إيرانيّة في أوكرانيا؟
07:10 | 2022-09-28
ماكرون والملف اللبناني إلى قمة دول جنوب الاتحاد الاوروبي
06:40 | 2022-09-28
اشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة... الإعصار "إيان" يقترب من فلوريدا
فيديو
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 15:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
28/09/2022 15:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
28/09/2022 15:13:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact