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عربي-دولي

إجراءات أمنية غير مسبوقة في بغداد.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

Lebanon 24
28-09-2022 | 05:00
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شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، إجراءات أمنية غير مسبوقة فرضتها الأجهزة الأمنية بالتزامن مع دعوة البرلمان أعضاءه لجلسة خاصة لبحث استقالة رئيس البرلمان وانتخاب نائب أول له.

 

وأغلقت السلطات العراقية أغلب الجسور الحيوية بشكل تام، وشددت عمليات البحث والتدقيق في محيط المنطقة الخضراء استباقا لتظاهرات دعا إليها ناشطون في ساحة التحرير لمنع عقد جلسة نيابية.

 

أصل الأزمة

ويشهد العراق انسدادا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.

 

وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 تموز ، وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.

 

 

 وبلغ التوتر ذروته أواخر آب الماضيعندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي،   قتل فيها أكثر من ثلاثين من مناصري التيار الصدري.

 

مبادرة جديدة من 3 نقاط

تترقب الأوساط العراقية، استئناف الحراك السياسي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، على وقع الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يستعد وفد رفيع المستوى للتوجه إلى النجف للقاء الأخير، حاملا معه مبادرة جديدة لحل أزمة العراق السياسية.

(سكاي نيوز)

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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