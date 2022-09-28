Advertisement

عربي-دولي

بطريقة مأساوية.. 17 قتيلا في حريق

Lebanon 24
28-09-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-994982-637999640579753199.jpg
Doc-P-994982-637999640579753199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق بمطعم في شمال شرق الصين اليوم بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية.

وتجري السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحريق.
Advertisement
المصدر: العربية
مواضيع ذات صلة
حريق ضخم يلتهم مقر شركة اتصالات في الصين (فيديو)
lebanon 24
28/09/2022 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقتصاد الصيني... اليكم بعض المخاطر التي يواجهها
lebanon 24
28/09/2022 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي استقبل السفير الصيني بحضور الوزير قرم
lebanon 24
28/09/2022 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن لباكستان: طالبوا الصين بتخفيف ديونها
lebanon 24
28/09/2022 15:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

الصين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:05 | 2022-09-28
08:00 | 2022-09-28
07:50 | 2022-09-28
07:23 | 2022-09-28
07:10 | 2022-09-28
06:40 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website