بطريقة مأساوية.. 17 قتيلا في حريق

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حريق بمطعم في شمال شرق الصين اليوم بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية.



وتجري السلطات التحقيقات لكشف ملابسات الحريق.

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