29
o
بيروت
32
o
طرابلس
11
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
29
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية لقوات الاحتلال في جنين
Lebanon 24
28-09-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح اليوم، وفق حصيلة جديدة نقلتها "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وزارة الصحة الفلسطينية.
Advertisement
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "عبد فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة، هم شهداء العدوان الإسرائيلي" في جنين. وأعلن الجيش أن جنوده قتلوا بالرصاص "اثنين من المشتبه في تورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة".
المصدر: الجزيرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
Lebanon 24
خطوة طارئة من المصارف تطالُ "دولار صيرفة".. ما سيجري قد يُفاجئكم!
14:33 | 2022-09-27
27/09/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)
11:30 | 2022-09-27
27/09/2022 11:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان.. هل تغيّر؟
12:25 | 2022-09-27
27/09/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ في تسعيرة الدولار... إليكم ما سجّله عصر اليوم
09:45 | 2022-09-27
27/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 12:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:05 | 2022-09-28
موقع زيلينسكي ينشر عريضة لإعادة الوضع النووي إلى أوكرانيا
08:00 | 2022-09-28
22 عاما على انتفاضة الأقصى.. أحداث وأسماء لا تُنسى
07:50 | 2022-09-28
الأمير جورج يُهدّد زملاءه في المدرسة: "أبي سيُصبح الملك"
07:23 | 2022-09-28
كيف علّقت أميركا على إستخدام روسيا مسيّرات إيرانيّة في أوكرانيا؟
07:10 | 2022-09-28
ماكرون والملف اللبناني إلى قمة دول جنوب الاتحاد الاوروبي
06:40 | 2022-09-28
اشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة... الإعصار "إيان" يقترب من فلوريدا
فيديو
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
28/09/2022 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
فيديو ينتشر: منى واصف تحرج زينة مكي.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية عدد "التاتو" على يد الأخيرة (فيديو)
00:44 | 2022-09-27
28/09/2022 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هدف "نادر" سجله مدافع من مسافة 64 متراً.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-09-25
28/09/2022 15:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact