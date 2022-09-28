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عربي-دولي

استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية لقوات الاحتلال في جنين

Lebanon 24
28-09-2022 | 06:30
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 استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح اليوم، وفق حصيلة جديدة نقلتها "وكالة الصحافة الفرنسية" عن وزارة الصحة الفلسطينية.
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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن "عبد فتحي حازم ومحمد محمود الوّنة وأحمد نظمي علاونة، هم شهداء العدوان الإسرائيلي" في جنين. وأعلن الجيش أن جنوده قتلوا بالرصاص "اثنين من المشتبه في تورطهم في عدد من هجمات إطلاق النار الأخيرة". 
المصدر: الجزيرة
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