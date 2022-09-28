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عربي-دولي

اشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة... الإعصار "إيان" يقترب من فلوريدا

Lebanon 24
28-09-2022 | 06:40
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قال المركز الوطني للأعاصير في أميركا إن الإعصار "إيان" اشتد إلى عاصفة من الفئة الرابعة بينما يتجه نحو فلوريدا، حاملا رياحًا تصل سرعتها إلى 140 ميلاً في الساعة (نحو 225 كيلومترا بالساعة).

ويتم حث السكان على إجلاء منازلهم، مع احتمالية حدوث فيضانات كارثية.
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وكانت المدارس ومحلات السوبرماركت والمتنزهات والمستشفيات في جميع أنحاء الولاية قد أعلنت عن إغلاق أبوابها بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الجوية وإبحار السفن.
 
 
(سي ان ان)
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