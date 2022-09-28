كيف علّقت أميركا على إستخدام روسيا مسيّرات إيرانيّة في أوكرانيا؟

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أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن روسيا تستخدم حاليا طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات واستطلاعات في أوكرانيا.وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا مجرد مؤشر على أن الروس يستخدمون وسيلة نعلم أنهم سعوا للحصول عليها من إيران".ولم يعلق رايدر على فعالية الطائرات من دون طيار، لكنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن قيام الأوكرانيين بإسقاط بعض من تلك الطائرات "ذات مصداقية".