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عربي-دولي

كيف علّقت أميركا على إستخدام روسيا مسيّرات إيرانيّة في أوكرانيا؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 07:23
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن روسيا تستخدم حاليا طائرات مسيرة إيرانية الصنع لشن هجمات واستطلاعات في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن هذا مجرد مؤشر على أن الروس يستخدمون وسيلة نعلم أنهم سعوا للحصول عليها من إيران".
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ولم يعلق رايدر على فعالية الطائرات من دون طيار، لكنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن التقارير عن قيام الأوكرانيين بإسقاط بعض من تلك الطائرات "ذات مصداقية".
 
 
(سي ان ان)


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