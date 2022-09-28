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البابا يزور البحرين في هذا الموعد

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:30
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أعلن الفاتيكان، الأربعاء، أن البابا فرنسيس سيزور البحرين من 3 إلى 6 تشرثين الثاني للمشاركة في منتدى للحوار بين الشرق والغرب، ليكون أول حبر أعظم يزور الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقال مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان "تلبية لدعوة من السلطات المدنية والدينية، سيجري البابا فرنسيس رحلة رسولية إلى البحرين من 3 إلى 6 نوفمبر"، مبينا أنه "سيزور المنامة وعوالي بمناسبة منتدى البحرين للحوار: الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".
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وفيما لم يتم نشر المزيد من التفاصيل حول الزيارة، من المرجح أن يزور البابا كاتدرائية سيدة العرب في عوالي، والتي فتحت أبوابها العام الماضي، وهي تقع على مسافة 1.6 كيلومتر من مسجد كبير.

وكان البابا استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان عام 2014. وقال الكرسي الرسولي في ذلك الوقت إن الاثنين ناقشا "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" والمساهمة الإيجابية للمجتمع المسيحي في البلاد. 
المصدر: روسيا اليوم
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