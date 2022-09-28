Advertisement

عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيلتقي رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
28-09-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-995041-637999729781472522.jpeg
Doc-P-995041-637999729781472522.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجدول الزمني للزعيم الروسي لا يضم الآن لقاءات مع رئيسي جمهورية دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه اللقاءات ستعقد.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "سنخبركم بإدراج هذه اللقاءات على الجدول الزمني إذا كان هذا الأمر ممكنا. وفي أي حالة من الأحوال، بالطبع، ستعقد هذه اللقاءات، ولا يزال وضع الجدول الزمني مستمرا حتى الآن.
Advertisement

وأعلن كل من رئيسي جمهوريتي دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك ليونيد باسيتشنيك في وقت سابق من هذا اليوم أنهما يتوجهان إلى موسكو لاستكمال الجزء القانوني لانضمام جمهوريتيهما إلى روسيا. 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2022-09-28
16:59 | 2022-09-28
16:30 | 2022-09-28
16:00 | 2022-09-28
15:30 | 2022-09-28
15:00 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website