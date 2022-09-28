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بيلاروس تعلن عن تفتيش مفاجئ لجاهزية القاعدة الجوية رقم 50

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، أنه بدأ اليوم الأربعاء التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية والتعبئة لإحدى الوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "اليوم، ووفقا لخطة تدريب القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، بدأ التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية والتعبئة للوحدة العسكرية 06752 (القاعدة الجوية المختلطة رقم 50)".
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وذكرت الوزارة، أن عملية التفتيش ستستمر شهرا كاملا.

وأوضحت وزارة الدفاع، أنه "سيتم خلال التفتيش، التحقق من نجاعة تدريب المجندين، وكيفية رفع مهاراتهم القتالية وتدريبهم على عمليات إخراج المعدات العسكرية والخاصة من المخازن للتحقق من جاهزيتها القتالية".
المصدر: روسيا اليوم
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