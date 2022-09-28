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عربي-دولي
الأمير جورج يُهدّد زملاءه في المدرسة: "أبي سيُصبح الملك"
Lebanon 24
28-09-2022
|
07:50
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يبدو أن شعور القوة والسلطة بدأ يتسلل للأمير الصغير جورج، نجل الامير وليام وكيت ميدلتون، وحفيد الملك تشارلز الثالث، حيث بدأ يلمح بذلك لزملائه في المدرسة بشكل مباشر.
وكشفت بهذا الخصوص كاتي نيكول، المؤلفة المتخصصة في الشؤون الملكية بكتابها الجديد The New Royals، أن جورج بدأ بتحذير زملائه الذين لا يشعر تجاههم بارتياح أنه من الأفضل لهم أن يحترسوا منه؛ لأن والده، الأمير وليام سيكون ملكا يوما ما.
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وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، فقد تحدثت كاتي أيضا في كتابها أن جورج على دراية تامة أيضا بأنه سيصير ملكا هو نفسه في يوم من الأيام.
وأضافت كاتي: "إنهم يربون أطفالهم، وبخاصة الأمير جورج، بحيث يكون على دراية بهويته وبالمنصب الذي سيرثه، لكنهم يحرصون على عدم إثقال الأطفال بشعور الواجبات".
وصار أخيرا الأمير جورج في الترتيب الثاني على قائمة المرشحين لخلافة العرش البريطاني، بعدما أصبح والده، الأمير وليام، بالترتيب الأول، عقب تولي الملك تشارلز الثالث خلافة العرش، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
(فوشيا)
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