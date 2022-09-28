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عربي-دولي

معلومات جديدة عن قتل مهسا أميني.. ماذا كشف إبن عمتّها؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 08:42
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كانت مهسا أميني في زيارة لأقرباء لها في طهران مع أسرتها قبل بدء الجامعة حين تقاطع سبيلها مع شرطة الأخلاق لتُحتجز ثم تفارق الحياة إثر "ضربة على رأسها"، كما قال قريب لها مقيم في العراق.

ويروي ابن عمة مهسا، عرفان صالح مرتضائي، الذي يقطن منذ عام في كردستان العراق حيث انضم إلى تنظيم "كومله" الكردي المسلح، أنه تحدث إلى والدة مهسا فور علمه بخبر وفاتها، وأخبرته بدورها عما حصل يوم 13 أيلول.
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وفي يوم 13 أيلول، كانت مهسا مع أخيها البالغ من العمر 17 عاما، وقريباتها لزيارة أماكن سياحية في طهران.

لكن يروي مرتضائي أنه "بعدما نزلوا من محطة المترو في طهران وعبروا الشارع، أوقفتهم شرطة الأخلاق. واعتقلوا مهسا ورفيقاتها".

وحاول شقيقها إقناع الشرطة بالإفراج عنها، لكنهم لم يستجيبوا له. قال الشاب لعناصر الشرطة، وفق مرتضائي، "إنها أول زيارة لنا إلى طهران ولا نعرف العادات والتقاليد"، لكن رد عناصر الشرطة عليه بالقول "نحن نأخذها ونقوم بإرشادها حتى تتعلم كيف ترتدي الحجاب".

لكن مرتضائي يقول إن لباسها كان "لباسا عاديا، ترتديه كل النساء في إيران، وكانت تضع الحجاب".

ويقول مرتضائي "قاموا بضربها كما روى شهود وشقيقها. وهي حسب أقوال الشهود تعرضت للضرب بالعصي على الرأس وعلى رجليها وعلى وجهها بقبضاتهم. أخوها شاهد ذلك، ضربوها أمامه وهو يشهد بذلك".

أما شقيقها، فقد قام رجال الشرطة برشّ رذاذ الفلفل على وجهه.

بعد توقيفهن، وضعت مهسا وقريباتها في سيارة الشرطة ونقلن من هناك "إلى الأمن الأخلاقي في شارع الوزارات في طهران"، وفق مرتضائي.

تلقت الفتاة ضربات أيضا في سيارة الشرطة، كما يروي ابن عمتها إلى أن "فقدت الوعي". طلبت قريباتها المساعدة من الشرطة "لأنها كانت في حالة صحية سيئة، لكن رجال الشرطة رفضوا الطلب". وقال لهن أحدهم "هذه دراما هندية".

ويقول مرتضائي "أخبرتني والدة زينا أنها بقيت في السجن ساعة ونصف قبل أن تنقل إلى المستشفى حيث قال الأطباء إنها توفيت". لم تشأ أم مهسا حينها أن تصدق وطلبت أن يوضع لها الأوكسجين.

أبلغ الأطباء الأهل أن "زينا أصيبت بضربة شديدة على رأسها"، كما قالت الوالدة له.

وبعد ثلاثة أيام قضتها في غيبوبة، أعلنت وفاة أميني رسميا في 16 أيلول.

 
(الحرة)
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