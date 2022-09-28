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عربي-دولي

الولايات المتحدة تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فوراً

Lebanon 24
28-09-2022 | 12:30
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طلبت السفارة الأميركية في موسكو من الرعايا الأميركيين عدم السفر إلى روسيا، ومن المتواجدين فيها المغادرة فورا.

 
(سكاي نيوز)
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