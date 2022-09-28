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إقتصاد

تراجع الإستيراد يخفض عجز تجارة السلع الأميركية

Lebanon 24
28-09-2022 | 13:00
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تراجع العجز في تجارة السلع الأميركية خلال شهر آب، بسبب تراجع الاستيراد، وذلك نتيجة لتباطؤ الطلب المحلي مع تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية من أجل ترويض التضخم المرتفع.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن عجز تجارة السلع قد تراجع بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 87.3 مليار دولار في شهر آب الماضي.
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وانخفضت صادرات السلع بواقع 1.7 مليار دولار، لتصل إلى 179.8 مليار دولار، كما تراجعت واردات السلع بقيمة 4.6 مليار دولار إلى 267.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري للولايات المتحدة في شهر تموز قد تراجع بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن العجز التجاري قد بلغ 70.6 مليار دولار.

وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2 بالمئة إلى 259.3 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.9 بالمئة إلى 329.9 مليار دولار.

وفي شهر حزيران الماضي، تراجع العجز في تجارة السلع بالولايات المتحدة بنسبة 5.6 بالمئة إلى 98.2 مليار دولار.

كما سجلت صادرات السلع ارتفاع بنحو 4.4 مليار دولار، لتسجل 181.5 مليار دولار، فيما انخفضت واردات السلع 1.5 مليار دولار إلى 279.7 مليار دولار.
 
 
(سكاي نيوز)

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