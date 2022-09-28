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هل الولايات المتحدة متورطة في تفجير خط أنابيب "نورد ستريم"؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 13:30
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ذكر مذيع قناة "فوكس نيوز" الأميركية تاكر كارلسون أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن متورطة في تفجير خط أنابيب نورد ستريم.

وأشار إلى أن الحكومة الأميركية أعلنت في شهر شباط الماضي عن رغبتها في التخلص من خط أنابيب الغاز الذي يمتد عبر أوروبا بأسرها مزودا إياها بالغاز.
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وكان بايدن قد أطلق تهديدا إبان انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا سيضع حدا "لنورد ستريم 2" مؤكدا أنه سيفعل ذلك.

وقال كارلسون إنه لا يمكن اعتبار أي من كلمات بايدن عرضية بالنظر إلى أوراق الغش المستخدمة لافتا الانتباه إلى رد فعل حلفاء البيت الأبيض المخلصين.

وأشار إلى وزير خارجية بولندا السابق، رادوسلاف سيكورسكي، الذي كان مسرورا بالأضرار التي لحقت بخط الأنابيب ما دفعه إلى نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلا "شكرا للولايات المتحدة".

من جهتها دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بايدن للإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفذت التهديد الذي أطلقته في شهر شباط في الـ 25 والـ 26 من أيلول الجاري عندما أعلنت حالة طوارئ في ثلاثة خطوط لـ "نورد ستريم ".

 
(روسيا اليوم)
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