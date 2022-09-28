Advertisement

عربي-دولي

فرّوا هرباً من التجنيد الإجباري... ما مصير السوريين الذين نجوا من الغرق قبالة شاطىء طرطوس؟

Lebanon 24
28-09-2022 | 11:01
A-
A+
Doc-P-995118-637999856422183411.jpg
Doc-P-995118-637999856422183411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام من عمليات بحث وانتشال أعلنت وزارة الصحة السورية يوم الأربعاء أن عدد ضحايا غرق الزورق اللبناني قبالة سواحل طرطوس بلغ حتى الآن 100، بين طفل ورجل وامرأة، وعدد الناجين 20.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إنه وثق 12 سوريا على الأقل من بين الناجين، من محافظات إدلب واللاذقية وحلب، غالبيتهم فروا من سوريا هربا من التجنيد الإلزامي والاحتياطي، وبعضهم من المعارضين، وكانوا معتقلين.
Advertisement

وفي حين وصل المركب محملا بعشرات المهاجرين السوريين كانوا يعتزمون الهجرة إلى أوروبا، وجدوا أنفسهم في شواطئ بانياس السورية، ووفق المرصد: "جرى اعتقالهم من قبل القوات السورية، ونقلهم عبر حافلات نحو المراكز الأمنية في دمشق، ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولا حتى الآن".

بدوره يشير "أسامة الحسن"، وهو شاب سوري فقد أخته وعائلتها وعائلة شقيق زوجها في المركب الغارق، إلى أن السلطات السورية احتجزت فردا من العائلة، وهو الناجي الوحيد من بين عشرة أفراد.

ويقول الحسن: "اعتقلوه أثناء تلقي العلاج وهو في السجن الآن. قالوا أيضا إنه سيخضع لحكم وهناك دفع مبالغ مالية من 5 ملايين إلى عشرة".
من جانبه تحدث محمود زغموت عضو مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أنهم "حصلوا على معلومة مؤكدة من محامي أحد الموقوفين من الناجين أنه رأى فلسطينيا من مخيمات دمشق تم اعتقاله في مشفى الباسل، وهو لا يزال في حالة حرجة".


(الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2022-09-28
16:59 | 2022-09-28
16:30 | 2022-09-28
16:00 | 2022-09-28
15:30 | 2022-09-28
15:00 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website