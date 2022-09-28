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البابا فرنسيس وشيخ الأزهر يجتمعان في البحرين مطلع تشرين الأول

Lebanon 24
28-09-2022 | 15:00
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أعلنت مشيخة الأزهر، والفاتيكان أن شيخ الأزهر أحمد الطيب، والباب فرنسيس سيزوران البحرين لحضور أعمال مجلس حكماء المسلمين يومي الـ3 والـ4 من تشرين الأول.

وقال مدير مكتب الاتصال التابع للفاتيكان ماتيو بروني في بيان، إن زيارة البابا تلبية لدعوة من السلطات البحرينية، وفق الموقع الرسمي للفاتيكان.
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وأوضح البيان أن البابا فرنسيس سيزور المنامة للمشاركة في منتدى البحرين للحوار الذي يحمل شعار "الشرق والغرب من أجل تعايش إنساني".

وأفادت مشيخة الأزهر بأن الطيب سيتوجه إلى البحرين في 3 تشرين الأول المقبل، بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأوضح البيان، أن الزيارة ستستمر عدة أيام، وسيشارك خلالها شيخ الأزهر والبابا فرنسيس وعدد من رموز وقادة الأديان في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، برعاية وحضور العاهل البحريني.

وتعقد البحرين المنتدى بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين يومي الـ3 والـ4 من تشرين الأول =، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب، وفق بيان الأزهر.
 
(روسيا اليوم) 
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