واشنطن بصدد فرض عقوبات جديدة على روسيا كل ستة أسابيع

أكد جيمس أوبراين منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على روسيا كل ستة أسابيع، وستستمر هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة.



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وأضاف: "فرضت الإدارة الأمريكية حزم عقوبات جديدة في المتوسط كل ستة أسابيع، وأتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة، سنواصل التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد الروسي وسلاسل التوريد". وقال أوبراين: "من الآن فصاعدا، الضغط سيزداد حتى" تغير روسيا موقفها تجاه أوكرانيا.وأضاف: "فرضت الإدارة الأمريكية حزم عقوبات جديدة في المتوسط كل ستة أسابيع، وأتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في الأشهر المقبلة، سنواصل التركيز على نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد الروسي وسلاسل التوريد".

(روسيا اليوم)