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عربي-دولي

تحذير أممي من "خطر حقيقي" لتجدد الحرب في اليمن

Lebanon 24
28-09-2022 | 16:59
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حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من "خطر حقيقي لتجدد الحرب في اليمن"، داعيا الأطراف المتحاربة إلى قبول تمديد أطول لوقف إطلاق النار الذي سينتهي الشهر المقبل.
 
وفي بيان له، قال غروندبرغ إنه ناقش مقترح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة لفترة أطول "لمنح اليمنيين فرصة لإحراز تقدم في مجموعة واسعة من الأولويات".
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وتابع غروندبرغ: "نحن نقف في مفترق طرق حيث يبدو خطر العودة إلى الحرب حقيقي، وأحث الأطراف على اختيار بديل يمنح الأولوية لاحتياجات الشعب اليمني"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن اقتراحه.

هذا وجاء تحذير المبعوث الأممي بعد لقائه رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي المعترف به دوليا، في العاصمة السعودية الرياض، ومحمد عبد السلام، كبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" الحوثية في العاصمة العمانية مسقط، بالإضافة إلى لقائه بمسؤولين سعوديين وعمانيين للضغط من أجل تمديد وقف إطلاق النار.
 
(روسيا اليوم) 
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