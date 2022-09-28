رئيسي: وفاة مهسا أميني أحزننا جميعاً

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "وفاة مهسا أميني أحزننا جميعا".

وأكد أن الأطباء الشرعيون سيقدمون تقريرا عن وفاتها في الأيام المقبلة.

وشدّد على أنه لا أحد يجب أن يخاف من التعبير عن آرائه.

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