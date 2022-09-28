Advertisement

عربي-دولي

رئيسي: وفاة مهسا أميني أحزننا جميعاً

Lebanon 24
28-09-2022 | 17:42
A-
A+
Doc-P-995218-638000091295728457.jpg
Doc-P-995218-638000091295728457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "وفاة مهسا أميني أحزننا جميعا".
وأكد أن الأطباء الشرعيون سيقدمون تقريرا عن وفاتها في الأيام المقبلة.
وشدّد على أنه لا أحد يجب أن يخاف من التعبير عن آرائه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسي: اتّصلت بعائلة مهسا أميني وأعلنت تعاطفي وحزني وأكدت أنّ خبر وفاة ابنتهم أمر محوري للجميع
lebanon 24
29/09/2022 03:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسي: علينا الاستماع إلى وجهة نظر السلطة القضائية في قضية مهسا أميني
lebanon 24
29/09/2022 03:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسي يربط مقتل أميني تحت التعذيب بمؤامرة هدفها وقف تقدّم إيران
lebanon 24
29/09/2022 03:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسي يعتبر مقتل مهسا أميني "مؤامرة حيكت ضد إيران لوقف تقدمها" (العربية)
lebanon 24
29/09/2022 03:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيسي

ايران

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2022-09-28
18:00 | 2022-09-28
17:30 | 2022-09-28
17:00 | 2022-09-28
16:59 | 2022-09-28
16:30 | 2022-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website