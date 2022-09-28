مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا.. اليكم قيمتها

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الأربعاء، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار على شكل طلبيات أسلحة من صناعة الدفاع الأميركية.وتهدف هذه الحزمة الجديدة إلى تعزيز دفاعات أوكرانيا على الأمدين المتوسط والطويل، حيث لا يتعلق الأمر بالتسليح المخصص للقوات التي تقاتل حاليا ضد القوات الروسية شرقي وجنوبي البلاد، بل بمعدات لن يتم تسليمها إلى كييف قبل أشهر عدة.ماذا تشمل المساعدات؟• تتضمن بشكل خاص 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التي تتميز بدقة الإصابة.• زودت الولايات المتحدة الجيش الأوكراني حتى اليوم بـ16 راجمة من طراز "هيمارس"، وهذه الراجمات المثبتة على مدرعات خفيفة أدت دورا مهما في نجاح الهجوم المضاد الذي شنته قوات كييف مؤخرا ضد القوات الروسية.• كما تتضمن الحزمة 150 عربة "همفي" مصفحة و150 آلية لنقل السلاح، ورادارات وأنظمة دفاع مضادة للطائرات المسيرة، حسبما أوضحت وزارة الدفاع الأميركية في بيان.