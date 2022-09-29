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عربي-دولي

فرنسا تدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

Lebanon 24
29-09-2022 | 00:00
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دانت الخارجية الفرنسية الضربات المكثفة التي تبنتها إيران، واستهدفت بها إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في العراق.

واعتبرت فرنسا تلك الهجمات التي طالت المدنيين بشكل عشوائي انتهاكا صارخا للسيادة العراقية والقانون الدولي، ودعت إلى احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقرار وأمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي داخله.
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وقبل ذلك، أقر الحرس الثوري الإيراني بقصفِ إقليم كردستان بـ 73 صاروخا باليستيا وعشراتِ الطائرات المسيرة، وأقر بقصفه 43 نقطة، وفق ما أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور.

فيما نددت رئاسة إقليم كردستان بالقصف وطالبت الحكومةَ المركزية العراقية بأداء واجبها في حماية أرض وسيادةِ البلد.
(العربية)
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